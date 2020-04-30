У тюменца изъяли 3 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя

В одном из гаражных кооперативов Тюмени сотрудники полиции изъяли немаркированную алкогольную продукцию.
Тюменец хранил в гараже более 3 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Общая сумма изъятого составила порядка 750 тысяч рублей. Мужчина собирался продать алкоголь третьим лицам.
Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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