У тюменца изъяли 3 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя

11:02 30 апреля 2020
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В одном из гаражных кооперативов Тюмени сотрудники полиции изъяли немаркированную алкогольную продукцию.

Тюменец хранил в гараже более 3 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Общая сумма изъятого составила порядка 750 тысяч рублей. Мужчина собирался продать алкоголь третьим лицам. 

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.171.1 УК РФ "Приобретение, хранение, сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

 

Теги: алкоголь , фальсификация
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