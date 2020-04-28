В Уватском районе будут судить водителя вездехода, задавившего напарника

В Уватском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Омской области, обвиняемого в причинение смерти по неосторожности своему напарнику.

Трагедия произошла вечером 14 марта 2020 года на территории буровой установки в Уватском районе. Водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач. В это время мужчина, управлявший другим гусеничным тягачом, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос, и допустил наезд на напарника. Мужчина скончался на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), вскоре его рассмотрит суд.