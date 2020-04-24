Магазинные воры напали на тюменца, который сообщил о них охране

В Тюмени задержаны двое молодых людей, которые с оружием напали на мужчину в безлюдном месте и потребовали деньги.

Как пояснил потерпевший, в продуктовом магазине крупной сети он увидел, как молодые люди пытаются похитить товары. Тюменец сообщил об этом охраннику и вышел из магазина на улицу. Злоумышленники проследовали за ним, в безлюдном месте они достали нож и, угрожая расправиться с мужчиной и его родственниками, потребовали деньги. Тюменец перевел на названный ими счет 20 тысяч рублей. После он обратился в полицию.

Подозреваемые в нападении были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.