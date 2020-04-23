Тюменца, готовившего нападение на школу, проверят на вменяемость

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Тюменского района, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на одну из местных школ.

Напомним, по данным следствия, у молодого человека возник преступный умысел на совершение в апреле 2020 года убийства неограниченного круга лиц в одном из учебных заведений Тюменского района. Юноша приискал предметы, пригодные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, пригодное для производства прицельных выстрелов, спрятав их по месту жительства.

Действия молодого человека были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудниками УФСБ по Тюменской области были изъяты интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачная селитра, охотничье ружье с патронами, 2 охотничьих ножа, средства связи. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.30, п.п."а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом).