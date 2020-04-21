Житель Аромашево погиб, въехав на мотоцикле в столб

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло сегодня, 21 апреля, в селе Аромашево Тюменской области. 30-летний мужчина въехал на мотоцикле в столб, от полученных травм он скончался.

Владелец мотоцикла сообщил, что молодой человек взял у него транспорт для ремонта, но поехал на нем по селу. В районе Т-образного перекрестка мотоциклист не справился с управлением, зацепил обочину, мотоцикл въехал в столб. Водитель ударился головой об бетонную часть опоры освещения и скончался на месте.

"В 2014 году молодой человек совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, был лишен права управления транспортом на 18 месяцев. В 2019 году аромашевец снова спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия, за что был лишен права управления транспортом на 5 месяцев, водительское удостоверение после лишения он не получал, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — В каком состоянии на этот раз молодой человек сел за руль, выяснится в ходе судебно-медицинской экспертизы".