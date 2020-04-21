В Тюменской области изъяли 7 кг наркотиков

В Казанском районе задержана пара, подозреваемая в распространении наркотиков в особо крупном размере.

Сожители из Новосибирска забрали запрещенные вещества из тайника, наркотики надо было распространить в Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Женщина передвигалась на автомобиле и для конспирации часть наркотиков прятала в одежде своего 5-летнего ребенка. После очередной закладки на территории Тюменской области она была задержана сотрудниками ФСБ. По месту жительства был задержан и ее сожитель. Всего по делу изъяли около 7 кг наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30 и ч.5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.