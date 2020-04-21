В двух ДТП на тюменских дорогах пострадали водители мотоблоков

11:27 21 апреля 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За вчерашний день на дорогах Тюменской области произошло две аварии с мотоблоками.

В деревне Дранкова Голышмановского района 68-летний местный житель поехал за продуктами и спиртным в магазин, а на обратном пути его мотоблок опрокинулся в кювет. Мужчина получил травму. Показания алкотестера после ДТП составили 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В селе Большой Краснояр Омутинского района с управлением мотоблока не справился 47-летний местный житель, он опрокинулся в кювет. Мужчина получил повреждение позвоночника. Медикам он сказал, что упал с моста. Позже выяснилось, что мужчина попал в ДТП на мотоблоке.

"Предварительно, у пострадавшего присутствовали признаки опьянения. Его состояние будут выяснено в ходе экспертизы", —сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП
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