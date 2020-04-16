Ишимец незаконно вырубил деревья на 1,5 млн рублей

В Ишимском районе уголовное дело возбуждено в отношении местного предпринимателя, который произвел незаконную вырубку деревьев.

Мужчина заключил договор с местными жителями на заготовку бытовой древесины. Под видом этих работ он вырубал на участке Ишимского лесничества деревья, которые затем вывозил и реализовывал. С апреля по ноябрь 2019 года ишимец вырубил 530 берез и 240 осин. Ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области составил около 1,5 млн рублей. Обязательства перед гражданами предприниматель не выполнил, сумма ущерба устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.