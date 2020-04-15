На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск загорелись две машины

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло вчера, 14 апреля, на 478-м километре трассы Тюмень-Ханты — Мансийск в Уватском районе.
Около шести вечера там столкнулись автомобили Hyundai и "УАЗ". Водитель иномарки не выдержала безопасной дистанции до едущего впереди "УАЗа", водитель которого собирался поворачивать налево. От удара обе машины загорелись.
"По предварительным данным, в результате ДТП ранения и ожоги получили 50-летний водитель автомобиля "УАЗ" и два пассажира этого автомобиля 37 лет и 41 года. Обстоятельства ДТП выясняются", — комментирует Госавтоинспекция Тюменской области.
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