На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск загорелись две машины

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло вчера, 14 апреля, на 478-м километре трассы Тюмень-Ханты — Мансийск в Уватском районе.

Около шести вечера там столкнулись автомобили Hyundai и "УАЗ". Водитель иномарки не выдержала безопасной дистанции до едущего впереди "УАЗа", водитель которого собирался поворачивать налево. От удара обе машины загорелись.

"По предварительным данным, в результате ДТП ранения и ожоги получили 50-летний водитель автомобиля "УАЗ" и два пассажира этого автомобиля 37 лет и 41 года. Обстоятельства ДТП выясняются", — комментирует Госавтоинспекция Тюменской области.