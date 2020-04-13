Тюменец, укусивший полицейского за ногу, предстанет перед судом

15:45 13 апреля 2020
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Житель поселка Боровский Тюменского района обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

7 апреля около часа ночи нетрезвого 41-летнего мужчину на улице встретили сотрудники полиции, осуществлявшие патрулирование. По данным следствия, полицейские подошли к нему, напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции и предложили проводить домой.

"Обвиняемый начал себя агрессивно вести, в связи с чем полицейские попытались его задержать. В этот момент злоумышленник укусил одного из правоохранителей в правую голень", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовное дела завершено, вскоре его рассмотрит суд.

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