Тюменец, укусивший полицейского за ногу, предстанет перед судом

Житель поселка Боровский Тюменского района обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

7 апреля около часа ночи нетрезвого 41-летнего мужчину на улице встретили сотрудники полиции, осуществлявшие патрулирование. По данным следствия, полицейские подошли к нему, напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции и предложили проводить домой.

"Обвиняемый начал себя агрессивно вести, в связи с чем полицейские попытались его задержать. В этот момент злоумышленник укусил одного из правоохранителей в правую голень", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовное дела завершено, вскоре его рассмотрит суд.