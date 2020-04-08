На трассе Шадринск — Ялуторовск столкнулись четыре грузовика

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За минувшие сутки в условиях непогоды и обострившейся дорожной обстановки два серьезных ДТП произошло на трассе Шадринск — Ялуторовск.

В 16.45 на 153-м километре автодороги столкнулись 4 грузовика. Предварительно, водитель Isuzu не выбрал безопасную скорость и дистанцию, произошло столкновение с попутным Hino, Hino отбросило на стоящий на обочине еще один Hino, в свою очередь второй Hino въехал в еще один автомобиль Isuzu. В аварии ранены два водителя, один из них получил тяжелые повреждения.

На 169-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск около полудня автомобиль Hino съехал в кювет и опрокинулся, 38-летний водитель грузовика ранен.

"Из-за сложных погодных условий дорожная обстановка в Тюменской области остается напряженной. Сегодня в шесть часов утра сняты ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам региона. В рамках ограничения движения более двухсот большегрузов были припаркованы инспекторами полка ДПС на парковки у кемпингов и обочины. ДТП в вечернее и ночное время, когда метеорологические условия были особенно тяжелыми, не допущено", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сейчас под особым контролем сотрудников ГИБДД остается федеральная автодорога Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь из-за сильного ветра и снегопада переметы на проезжей части, несмотря на то, что дорожные службы в постоянном режиме проводят патрульную расчистку трассы.