На тюменской трассе грузовик вынесло на встречную, двое погибли

Трагическое ДТП произошло сегодня в полдень на 100-м километре трассы Тюмень — Омск в Заводоуковском районе.

Большегруз Volvo под управлением гражданина Монголии развернуло на дороге и вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio, ехавшим со стороны Тюмени.

"В результате аварии водитель и пассажирка Kia, оба 65 лет, жители села Бердюжье, скончались на месте ДТП. Водитель фуры не пострадал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проезд по федеральной автодороге в месте ДТП закрыт. Организован объезд через населенные пункты Заводоуковск и Падун.