Травмировавшемуся на унитазе тюменцу понадобилась скорая

14:42 06 апреля 2020
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Тюменцу с обильным кровотечением потребовалась помощь скорой и госпитализация. 36-летний мужчина серьезно поранился на унитазе.

Травму мужчина получил по нелепой случайности: забравшись с ногами на унитаз, он и не предполагал, что тот вдруг треснет, а острые осколки оставят глубокие раны на правом бедре.

"Помощь пострадавшему была оказана оперативно, что спасло ему жизнь. Медики скорой помощи провели обработку поврежденной области, перевязку и обеспечили внутривенный доступ инфузионного раствора для восполнения объема циркулирующей крови. После пациента доставили в больницу", — рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Теги: травмы
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