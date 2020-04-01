На улице Федюнинского Mitsubishi налетела на ехавший впереди Chevrolet

16:36 01 апреля 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло вчера, 31 марта, в областном центре в районе дома № 43 по улице Федюнинского. Водитель Mitsubishi Lancer не выдержал безопасной дистанции и въехал в двигавшийся впереди Chevrolet. 14-летний пассажир Chevrolet получил легкие повреждения.

"Обстоятельства ДТП выясняются, но одна из деталей уже известна — 24-летний водитель Mitsubishi был трезв", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

              

Теги: ДТП
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