На улице Федюнинского Mitsubishi налетела на ехавший впереди Chevrolet

ДТП произошло вчера, 31 марта, в областном центре в районе дома № 43 по улице Федюнинского. Водитель Mitsubishi Lancer не выдержал безопасной дистанции и въехал в двигавшийся впереди Chevrolet. 14-летний пассажир Chevrolet получил легкие повреждения.
"Обстоятельства ДТП выясняются, но одна из деталей уже известна — 24-летний водитель Mitsubishi был трезв", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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