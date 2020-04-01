Уватским охотникам грозит уголовная ответственность за отстрел беременной лосихи

На двух жителей села Демьянское завели уголовное дело за незаконный отстрел самки лося. Шкуру и внутренности животного обнаружили вблизи деревни Тугалово Уватского района.

Полиция задержала охотников. Они признались, что выследили беременную самку лося на снегоходе и застрелили ее из незарегистрированного оружия, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Ущерб экологически ценному виду охотничьей фауны Уватского района оценили в 80 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.258 УК РФ "Незаконная охота". Максимальная санкция — лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также мужчинам грозит административная ответственность за незарегистрированное ружье.