Тоболяк обвиняется в убийстве друга-инвалида

13:05 27 марта 2020
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве инвалида.

Трагедия произошла 21 января 2020 года в доме по улице 3-я Северная. Мужчина с инвалидностью пригласил в гости друга. Они стали распивать спиртное, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость избил приятеля руками и ногами, от полученных травм пострадавший вскоре скончался.

Нападавшего задержали, уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), вскоре его рассмотрит суд.

Теги: убийство
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