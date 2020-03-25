В Зареке горел частный дом

В Тюмени сообщение о пожаре по улице Озерной, 32 поступило в экстренные службы сегодня, 25 марта, в половине третьего дня.
"Горела кровля жилого деревянного дома размером 8 × 6 метров. Возникла угроза распространения пожара на дом и соседние строения. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать открытое горение и в течение получаса окончательно справиться с происшествием", — комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
На пожаре никто не пострадал, жильцы успели покинуть опасную зону. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
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