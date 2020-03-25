В Тюмени сотрудницу службы судебных приставов обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей

В областном центре окончено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы УФССП России по Тюменской области, которая обвиняется в присвоении крупной суммы с использованием служебного положения.
В обязанности работницы одного из районных отделов судебных приставов входило принятие по квитанционным книжкам от приставов-исполнителей наличных денег должников. Суммы должны были передаваться в банк.
По версии следствия, в 2015–2016 годах женщина присвоила себе около 1,5 млн рублей из поступавших средств. Чтобы скрыть преступление, она создавала в программе платежные поручения в счет погашения долга, используя деньги с депозитного счета отдела судебных приставов, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Незаконная деятельность тюменки была пресечена правоохранительными органами, было возбуждено уголовное дело. Вскоре 32-летняя женщина предстанет перед судом.
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