В Тюмени окончено расследование убийства 30-летней давности

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении трех тюменцев, обвиняемых в причастности к убийству мужчины на Привокзальной площади Тюмени в 1990 году.

По версии следствия, убийство 38-летнего сварщика из Нижневартовска было совершено в один из вечеров с 29 сентября по 7 октября. Мужчина ехал в Екатеринбург к невесте, и его в зале ожидания вокзала приметили обвиняемые, которые намеревались обокрасть кого-нибудь из пассажиров.

Троица предложила ему вместе распить спиртное, под этим предлогом мужчину завели в подвальное помещение строящегося на площади возле вокзала многоэтажного дома. Там двое злоумышленников начали избивать мужчину деревянным бруском и металлической трубой, один из обвиняемых несколько раз ударил его ножом в сердце. Нападавшие завладели имуществом сварщика и скрылись. Мужчина умер от острой кровопотери.

Правоохранительными органами в 1990 году было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений). Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

"Спустя 29 лет с момента совершения преступления лица, причастные к убийству мужчины, были установлены. Ими оказались жители города Тюмени. Один из которых, 56-летний мужчина, отбывал наказание в местах лишение свободы за совершение кражи, двое других 57 лет нигде не работали и ранее были судимы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются по п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 146 УК РСФСР (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений), п.п. "а", "г", "е" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, с особой жестокостью, с целью облегчить совершение другого преступления).

Вскоре дело рассмотрит суд.