В Тюмени на женщину завели уголовное дело за насилие к полицейскому в Рощино

Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летней жительницы Белгородской области, подозреваемой в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Инцидент произошел 19 марта 2020 в аэропорте Рощино. Сотрудники транспортной полиции увидели двух женщин на входе в здание аэропорта, одна из которых курила. За курение в неположенном месте ей предложили проследовать в дежурную часть для составления административного протокола.

"Женщина ответила категорическим отказом, а ее дочь в ответ на действия сотрудника полиции применила насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, находящегося в форменном обмундировании", — рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ, расследование продолжается.