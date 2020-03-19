В Голышманово пес искусал хозяйку и не пускал к ней медиков

В поселке Голышманово Тюменской области агрессивная собака напала на свою хозяйку. Домашнее животное оставило глубокие раны на ногах, руках и голове женщины.

Об этом сообщила в полицию дочь пострадавшей. Она рассказала, что собака ее матери набросилась на свою хозяйку, сильно искусав ее, а потом не пускала во двор бригаду скорой помощи, приехавшую на вызов. Тогда на место прибыла полиция.

"Попытки отвлечь пса не принесли результата. Разъяренное животное напало на полицейского, и тогда правоохранитель, в соответствии с законодательством, для обезвреживания пса применил табельное оружие", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Хозяйке собаки была оказана медицинская помощь. Пострадавшая рассказала, что увидела, как собака отвязалась с привязи, решила привязать ее обратно и вышла на улицу. Тогда домашнее животное проявило агрессию и искусало ее.