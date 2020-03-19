На Мысу в ДТП одну из машин отбросило на третью

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожная авария произошла в Тюмени вчера, 18 марта, около шести вечера на улице Беляева. Там столкнулись Hyundai и Mazda, от удара одну из иномарок отбросило в Ford.

"Предварительно, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Там отмечают, что нарушение очередности проезда перекрестков — одна из основных причин ДТП в Тюмени.

В ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai, 19-летний водитель Ford и 31-летний водитель Mazda. По предварительной информации, у них легкие повреждения.