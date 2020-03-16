В Тюмени расследуют двойное убийство на улице Широтной

15:47 16 марта 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре обвинение в двойном убийстве предъявлено 50-летнему местному жителю.

Ночью 10 марта 2020 года тюменец  со знакомыми мужчиной и женщиной распивал спиртное в квартире на улице Широтной. Между ними случился конфликт. Мужчина вооружился ножом и нанес сожителям множественные ранения. Они скончались, а нападавший скрылся.

Вскоре тюменец был задержан, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2020