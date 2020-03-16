В Тюмени расследуют двойное убийство на улице Широтной

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре обвинение в двойном убийстве предъявлено 50-летнему местному жителю.

Ночью 10 марта 2020 года тюменец со знакомыми мужчиной и женщиной распивал спиртное в квартире на улице Широтной. Между ними случился конфликт. Мужчина вооружился ножом и нанес сожителям множественные ранения. Они скончались, а нападавший скрылся.

Вскоре тюменец был задержан, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщает СУ СКР по Тюменской области.