На трассе Тюмень — Омск водитель потерял сознание и попал в ДТП

14:43 12 марта 2020
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Авария произошла сегодня утром, 12 марта, в районе железнодорожного переезда на 39-м автодороги Тюмень-Омск в поселке Богандинский.

Там автомобиль Hyundai Starex задел ограждение и съехал с дороги.

"57-летний водитель иномарки потерял сознание, находясь за рулем.  По предварительным данным, в результате ДТП он получил ссадину переносицы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП
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