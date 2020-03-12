На трассе Тюмень — Омск водитель потерял сознание и попал в ДТП

Авария произошла сегодня утром, 12 марта, в районе железнодорожного переезда на 39-м автодороги Тюмень-Омск в поселке Богандинский.

Там автомобиль Hyundai Starex задел ограждение и съехал с дороги.