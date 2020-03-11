В ДТП в Тобольском районе пострадала семья из Сургута

Авария произошла вчера, 10 марта, в половине седьмого утра на 309-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись автомобили Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson.
По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного, где и произошло столкновение.
По сообщению Госавтоинспекции Тобольска, в ДТП двое пассажиров автомобиля Hyundai Santa Fe получили травмы в виде ушибов: 38-летняя женщина и ее 7-летняя дочь.
По факту ДТП возбуждено административное расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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