В Тюмени началась проверка по факту гибели полицейского на рабочем месте

В областном центре проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника полиции.

Тело полицейского было найдено сегодня, 10 марта, в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени на его рабочем месте.

На теле обнаружено огнестрельное ранение, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.