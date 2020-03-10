В Тюмени началась проверка по факту гибели полицейского на рабочем месте

В областном центре проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника полиции.
Тело полицейского было найдено сегодня, 10 марта, в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени на его рабочем месте.
На теле обнаружено огнестрельное ранение, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Сейчас следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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