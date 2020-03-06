В Тюмени школа выплатит ученицу компенсацию за травму позвоночника

14:30 06 марта 2020
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Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Тюмени взыскал со школы № 42 более 700 тыс. рублей за травму ученицы.

Инцидент произошел в учебном заведении 28 ноября 2018 года. На  внутренних коммуникациях школы произошла утечка воды. 9-летняя девочка поскользнулась на мокром полу в коридоре и упала на спину. Школьница получила серьезную травму позвоночника. 

В апреле 2019 года мама девочки в своих и ее интересах обратилась в Ленинский районный суд с иском о возмещении вреда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в итоге суд взыскал со школы  в пользу заявителей более 700 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Теги: дети , компенсация , травма
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