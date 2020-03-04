В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в убийстве дворника

Изображение: видео пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В областном центре задержан 27-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве дворника. Преступление было совершено накануне, 3 марта, на улице Щербакова.

Тюменец в состоянии алкогольного опьянения вышел из квартиры на улицу, где встретил дворника. Нетрезвый молодой человек выхватил у мужчины метлу и побил его черенком.

"Для урегулирования конфликта злоумышленник пригласил оппонента к себе домой. Находясь в квартире, подозреваемый вооружился молотком и нанес гостю множественные удары по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Задержанный тюменец свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".