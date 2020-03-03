В Тюмени школьника сбили на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с 11-летним мальчиком произошло сегодня утром, 3 марта, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Тульской в районе дома №3. Подростка сбил автомобиль BMW под управлением 27-летнего водителя. По предварительным данным, мальчик получил травму. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

"Водитель пояснил, что торопился. В этом году молодой человек четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за неуплату штрафов и нечитаемые номера на автомобиле", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С начала этого года на пешеходных переходах в Тюменской области под колеса автомобилей попали 7 детей.