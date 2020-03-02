В Тюмени задержаны организаторы группы, сбывавшей наркотики в нескольких регионах

16:18 02 марта 2020
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В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении организаторов преступного сообщества, причастного к незаконному обороту наркотиков.

С августа 2018 года по май 2019 молодые люди через интернет осуществляли сбыт запрещенных веществ в значительном, крупном и особо крупном размерах на территории Республики Крым, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В социальных сетях организаторы вербовали участников, которым предстояло раскладывать наркотики по тайникам. Оплата наркотиков происходила через электронные кошельки, а легализация преступных доходов от теневого бизнеса — путем финансовых операций с использованием банковских счетов.

Задержаны четыре участника преступного сообщества, одна из которых женщина. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: наркотики
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