В Тюмени задержаны организаторы группы, сбывавшей наркотики в нескольких регионах

В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении организаторов преступного сообщества, причастного к незаконному обороту наркотиков.
С августа 2018 года по май 2019 молодые люди через интернет осуществляли сбыт запрещенных веществ в значительном, крупном и особо крупном размерах на территории Республики Крым, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
В социальных сетях организаторы вербовали участников, которым предстояло раскладывать наркотики по тайникам. Оплата наркотиков происходила через электронные кошельки, а легализация преступных доходов от теневого бизнеса — путем финансовых операций с использованием банковских счетов.
Задержаны четыре участника преступного сообщества, одна из которых женщина. Расследование уголовного дела продолжается.
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