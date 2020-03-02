Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП на Широтной

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовая авария в Тюмени произошла вчера, 1 марта, вечером на улице Широтной.

"Honda Civic, которым управлял 40-летний водитель, въехал в стоящий у светофора автомобиль Daewoo Nexia, после этого произошло столкновение с Toyota Camry и Daewoo Matiz", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП легкие повреждения получил 65-летний водитель Daewoo Nexia. Водитель Honda Civic, пытаясь избежать наказания за управление транспортом в состоянии опьянения, сообщил сотрудникам ГИБДД, что за рулем иномарки находился другой человек. С помощью записи с видеорегистратора автоинспекторы установили, кто на самом деле управлял автомобилем.

Показания освидетельствования на алкоголь водителя Honda Civic составили 0,26 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.