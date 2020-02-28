Водитель рейсового автобуса, съехавшего в кювет в Уватском районе, был пьян

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюменской области ГИБДД проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса №823. Авария произошла вчера около 19 часов в Уватском районе. На 354-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автобус "ПАЗ" съехал с трассы в кювет и опрокинулся.

"В автобусе в тот момент находились четыре пассажира. Люди в ДТП не пострадали", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что 43-летний водитель автобуса был пьян, хотя утром прошел предрейсовый медицинский контроль. Показания алкотестера составили 1,4 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В 2014 году мужчина задерживался сотрудниками ГИБДД за управление транспортом в пьяном виде. Суд лишил его права управления транспортом на 19 месяцев.

Сотрудники ГИБДД проверят организацию пассажирских перевозок в Уватском районе и в предприятии, чей автобус стал участником ДТП.