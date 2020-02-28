Житель Вагайского района незаконно срубил лес на полмиллиона

13:05 28 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

Факт незаконной рубки деревьев вблизи деревни Лаймы Вагайского района выявила полиция. Житель деревни Юрмы спилил 32 сосны, ущерб составил около 450 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал и сообщил, что срубы деревьев хотел использовать для строительства дома. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: чёрный лесоруб
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