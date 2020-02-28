Житель Вагайского района незаконно срубил лес на полмиллиона

Факт незаконной рубки деревьев вблизи деревни Лаймы Вагайского района выявила полиция. Житель деревни Юрмы спилил 32 сосны, ущерб составил около 450 тысяч рублей.
Свою вину мужчина признал и сообщил, что срубы деревьев хотел использовать для строительства дома. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru