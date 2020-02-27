Работник тюменской СТО угнал авто клиента

Накануне вечером в полицию областного центра с заявлением об угоне иномарки обратился мужчина. Он рассказал, что оставил свой Nissan Teana на ремонт на станции технического обслуживания, а когда вернулся, то автомобиля на месте не было.

Как оказалось, сотрудник СТО, находившийся в нетрезвом состоянии, воспользовался оставленными ключами от иномарки и уехал на ней.

"Двигающийся по улицам города угнанный автомобиль под управлением 29-летнего подозреваемого обнаружил наряд ГИБДД. В ходе досмотра автомобиля стражи правопорядка обнаружили стеклянную бутылку слабоалкогольного напитка, которую в ходе движения употреблял злоумышленник. Мотивом его поступка стало желание покататься на дорогостоящем автомобиле", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Также он понесет ответственность за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.