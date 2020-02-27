В Тюмени разыскали водителя, которая уехала с места ДТП со школьницей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Штраф грозит автомобилистке, которая покинула место ДТП во дворе по улице Попова, 7.

Вчера, 26 февраля, там около 16.30 иномаркой была сбита 14-летняя школьница. По словам ребенка, после наезда водитель остановилась, но, узнав, что помощь девочке не нужна, уехала. Когда школьница пришла домой, родители обратились с ней в больницу.

"Позже 31-летняя водитель автомобиля Ford Focus вызвала ГИБДД на место наезда, предположительно, после того, как услышала объявление в СМИ. По факту ДТП проводится административная проверка", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

За невыполнение обязанностей после ДТП автомобилистке грозит административный штраф.