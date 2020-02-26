Сотрудник автосалона под наркотиками попал в ДТП на чужом авто

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 30-летнему мужчине, признанному виновным в угоне и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Тюменец работал в одном из автосалонов. 2 декабря 2019 года он без разрешения владельца сел за руль машины "ВАЗ", которая была продана и находилась на хранении в автосалоне, и повез коллегу на автобусную остановку.

На кольцевой развязке на Федюнинского — Мельникайте автомобиль стал участником ДТП с автомобилем Toyota Corolla. Когда водитель иномарки подошел к отечественной машине, то увидел, что ее водитель и пассажир спят. Разбудить их смогли только прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД.

При личном досмотре водителя "ВАЗ" был найден сверток с наркотическим средством. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил ему 5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.