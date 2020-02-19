В Тюмени разыскали шутника, сообщившего о минировании здания на улице 50 лет Октября

Сообщение о минировании административного здания по улице 50 лет Октября поступило на номер 112 вчера вечером, 18 февраля. На месте работали оперативные службы, однако предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружили.

Вскоре полиция вышла на человека, сообщившего о вымышленной угрозе. Им оказался 31-летний тюменец. Его нашли по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения.

"Свой поступок подозреваемый объяснил желанием пошутить"., — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".