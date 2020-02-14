В Тюмени сотрудницу банка поймали на краже

Уголовное дело возбуждено в отношении работницы одного из банков, которая перевела себе деньги со счета клиента.

Сообщение о мошенничестве поступило от службы безопасности финансового учреждения. Подозреваемая в хищении денег была задержана. Ей оказалась 27-летняя сотрудница банка, работавшая в должности специалиста по физическим лицам. Девушка, имевшая доступ к системам, заметила, что один из клиентов долго не снимал деньги со счета, и решила, что он про них забыл. Она перевела себе на счет 5 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.3 "Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.