Ишимец получил 8 лет колонии за вымогательство у владельца кальянной

Ишимский городской суд вынес приговор 25-летнему мужчине, который был признан виновным в вымогательстве.

Ишимец узнал, что местный предприниматель продает бар-кальянную, и потребовал отдать ему заведение по заведомо заниженной цене в 250 тыс. рублей. В случае отказа он грозился забрать заведение бесплатно. Владелец заведения обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело, вымогателя заключили под стражу.

Мужчина совершил преступление в период условной меры наказания, ранее он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил ему 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.