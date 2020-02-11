В магазинах Ялуторовска распространяли нелегальный алкоголь

Полиция вышла на след злоумышленников, распространявших немаркированный алкоголь в Ялуторовске и Ялуторовском районе в больших объемах. Возбуждено уголовное дело.

У одного из фигурантов в ходе обыска гаража стражи правопорядка нашли и изъяли около 3 тысяч бутылок немаркированного алкоголя на общую сумму более 500 тысяч рублей.

"По версии следствия, подозреваемые закупали нелегальный алкоголь на территории нескольких соседних регионов, доставляли его в Ялуторовск и распространяли по магазинам на территории города и района", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ".