Следователи ведут поиски 47-летнего Николая Богомолова

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту безвестного отсутствия Николая Богомолова 1972 года рождения. Мужчина утратил связь с родственниками в октябре 2019 года.

"Установлено, что в октябре прошлого года Николая Богомолова видели вблизи территории полигона для утилизации твердых бытовых отходов, в 5 километрах от города Заводоуковска", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

До сегодняшнего дня местонахождение Николая не установлено.

Приметы: на вид 45–50 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, имеются лобные залысины, глаза карие. Был одет в куртку темного цвета, шапку темного цвета, штаны черного цвета, сапоги черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Николая Богомолова, просят сообщить по телефонам: 8 (34542) 6-01-90, 6-11-88 или 02 (112).