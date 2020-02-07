В Тюмени расследуют гибель младенца, найденного на мусоросортировочном заводе

В областном центре возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденного мальчика, чье тело было обнаружено при сортировке твердых бытовых отходов. Инцидент произошел в минувшую среду, 5 февраля, днем.

На теле новорожденного не было внешних признаков насильственной смерти, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Уголовное дело возбуждено по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Граждан, располагающих информацией, имеющей значение для следствия, просят обращаться по телефонам: 8 (3452) 64-17-20