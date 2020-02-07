В Тюмени бездомный повредил машину, которая перекрыла ему путь к мусорке

В областном центре задержан мужчина без определенного места жительства, подозреваемый в умышленном повреждении имущества.

В полицию обратилась тюменка, у которой повредили иномарку, припаркованную возле ее дома по улице 50 лет Октября. Сумма ущерба составила более 230 тыс. рублей.

Злоумышленник был задержан. Им оказался бездомный мужчина, который добывал себе пищу для пропитания из мусорных контейнеров во дворе дома, где живет женщина.

"По словам задержанного, машина, припаркованная около мусорной конструкции, помешала ему. Тогда злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, взял подручные средства и нанес автомобилю множественные повреждения", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

На звук сработавшей сигнализации во двор выбежал супруг женщины и остановил дебошира. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".