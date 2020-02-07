Тюменка угнала машину везшего ее таксиста и попала в ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюмени в полицию обратился владелец иномарки, у которого авто угнала его же пассажирка.

Женщина села в такси и назвала несколько адресов. В пути мужчина отлучился в придорожный магазин, тем временем пассажирка воспользовалась оставленными ключами в замке зажигания и уехала на чужой машине. В итоге угнанное авто нашли побитым на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

"Осмотр машины показал, что автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии, а водитель покинула место аварии. Стражи правопорядка установили попутную машину, на которой ранее судимая 30-летняя злоумышленница попыталась скрыться в город Тобольск", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Женщина была задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".