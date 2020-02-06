В Увате мужчина угнал авто, чтобы доехать до знакомой тоболячки

В Увате в полицию с заявлением о хищении машины обратилась местная жительница. Автомобиль без спроса взял сосед женщины.

Мужчина помогал в уборке снега возле дома соседки, там же был припаркован ее автомобиль. Машину пришлось на время переставить, чтобы прибраться на всем участке, после этого мужчина решил воспользоваться ситуацией и угнать транспорт.

"Полицейским удалось установить, что на похищенном транспортном средстве мужчина направился в деревню Дегтярева Тобольского района навестить знакомую. Именно там стражи правопорядка обнаружили угнанный автомобиль и задержали злоумышленника", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".