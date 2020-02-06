Жительница Тюменской области ранила супруга ножом, чтобы он не мешал детям спать

В селе Аромашево Тюменской области уголовное дело возбуждено в отношении 35-летней местной жительницы, которая в пылу ссоры набросилась на мужа с ножом.

В полиции установили обстоятельства инцидента. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и громко разговаривал по телефону. После нескольких замечаний жены с просьбой не кричать, так как в доме спят дети, мужчина встал и пошел к выходу. В этот момент между супругами произошла ссора, женщина схватила нож и ранила мужчину в спину. Ему была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".