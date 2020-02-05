В ГИБДД назвали самые аварийные перекрестки Тюмени

В 2019 году на дорогах областного центра произошло 1680 ДТП. В них погибли 34 человека, 2122 человека ранены.

Самыми аварийными перекрестками стали перекрестки улиц 50 лет Октября и Профсоюзной ( 9 ДТП, 12 человек ранены), Республики и Первомайской ( 8 ДТП, 14 человек ранены), объездной дороги и улицы Авторемонтной (8 ДТП, 12 человек ранены). Такие сведения приводит Госавтоинспекция Тюменской области. Там отмечают, что автоинспекторы патрулируют опасные участки в том числе и с учетом пиков аварийности в течение дня.

Так, самые аварийные дни — это понедельник и вторник, больше всего ДТП тюменцы совершают в вечерний час пик — с 18 до 20 часов, эта тенденция держится уже не первый год.

Основными причинами аварийности являются несоблюдение очередности проезда ( 444 ДТП), неправильный выбор дистанции (220 ДТП), неправильный выбор скоростного режима и превышение скорости (162 и 145 ДТП), нарушение правил проезда пешеходных переходов (137 ДТП). 69 ДТП спровоцировали водители в состоянии опьянения.