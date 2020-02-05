Сказала, что хочет расстаться: на тоболяка завели уголовное дело за избиение подруги

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей возлюбленной.

Пара отдыхала в компании, после застолья они разъехались по домам. Мужчине пришло смс-сообщение от подруги, в котором она написала, что больше не хочет с ним встречаться. Рассерженный тоболяк приехал к девушке и избил ее. Соседи вызвали полицию, потерпевшую и нападавшего доставили в отдел полиции. Девушке стало плохо, ей понадобилась помощь медиков. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала, что 24-летней тоболячке причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении тоболяка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Статья предусматривает до 8 лет лишения свободы.