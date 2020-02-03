Тюменцам напоминают, куда сообщать о заснеженных крышах

После прошедшего обильного снегопада в Тюмени управляющие организации и собственники зданий обязаны как можно скорее приступить к уборке крыш. Образовавшийся покров — серьезная угроза для прохожих, особенно учитывая, что на ближайшие дни синоптики обещают плюсовую температуру в дневное время суток. Сегодня специалисты служб заказчика по благоустройству административных округов города усилили контроль за содержанием крыш.

"Квартальные ежедневно осматривают многоэтажки на всех имущественных комплексах города, выявляют опасные участки, требуют обнести их сигнальной лентой, своевременно провести очистку снега и льда с крыш и их вывезти", — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

О ситуации с уборкой крыш тюменцы могут сообщать на портал "Тюмень — наш дом" в категорию "Сосульки на крыше". В течение восьми рабочих дней будет получен ответ о решенной проблеме.

Также о неубранных крышах можно сообщить специалистам служб заказчика по благоустройству по телефонам:

– Центральный округ: 35-34-74;

– Калининский округ: 43-61-92;

– Ленинский округ: 20-92-55;

– Восточный округ: 51-02-76.

Руководители управляющих организаций предупреждены, что за непринятие мер по уборке снега и наледи им может быть выписан штраф. На физические лица он составляет сумму в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностные лица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридические лица — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.