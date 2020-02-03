В Голышманово конфликт подростков на вокзале перерос в поножовщину

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении юноши, серьезно ранившего ножом подростка.

Инцидент произошел 11 октября 2019 года на перроне железнодорожной станции Голышманово. Между двумя компаниями молодых людей возник конфликт, в ходе которого 17-летний юноша ударил ножом 15-летнего подростка. Ему были причинены повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, уголовное дело направлено в суд.